Израиль нарушил соглашение и начал бить по сектору Газу: что известно о первых часах атаки

Министр обороны Израиля Кац, в свою очередь, отметил, что если ХАМАС не освободит 59 заложников, то «получит удар такой силы, какой он никогда раньше не видел» и «врата ада откроются в Газе». По его словам, Израиль возобновил боевые действия и намерен продолжать их до освобождения всех заложников и достижения целей войны.