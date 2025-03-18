Израиль нарушил соглашение и начал бить по сектору Газу: что известно о первых часах атаки

Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа из-за отказа ХАМАС продлевать соглашение, сообщает Al Jazeera.
Израиль снова начал атаковать сектор Газа после временного перемирия. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Причиной стал отказ палестинского движения ХАМАС выдать заложников. По данным СМИ, уже как минимум 150 человек пострадали от массированных авиаударов. Что известно о первых часах атаки — в материале URA.RU.
Израиль нарушил соглашение.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто такое ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац отдали приказ атаковать позиции ХАМАС в Газе. Военно-воздушные силы страны вновь начали удары по региону после перемирия.
Как сообщает телеканал Al Jazeera, Израиль заранее спланировал атаку на сектор Газа, детали которой держались в строгой секретности для обеспечения элемента неожиданности и стратегического обмана. В результате данных действий Израиль односторонним решением нарушил действующее соглашение о прекращении огня в регионе.
Причины возобновления военной операции.
Возобновление военных действий стало ответом на отказ ХАМАС от дальнейшего возвращения заложников. Представители Тель-Авива заявили, что члены палестинского движения отвергли все полученные предложения по мирному урегулированию от спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников о продлении прекращения огня в регионе. В ХАМАС заявили, что это Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения, которое вступило в силу 19 января, и тем самым подверг заложников в Газе «неизвестной судьбе».
Министр обороны Израиля Кац, в свою очередь, отметил, что если ХАМАС не освободит 59 заложников, то «получит удар такой силы, какой он никогда раньше не видел» и «врата ада откроются в Газе». По его словам, Израиль возобновил боевые действия и намерен продолжать их до освобождения всех заложников и достижения целей войны.
Погибшие.
Корреспондент Al Arabiya сообщил, что число погибших в результате израильских налетов на сектор Газа достигло 150 человек. Также в результате обстрела погиб генерал-майор и заместитель министра внутренних дел ХАМАС Махмуд Абу Ватфа.
Заключение перемирия и прекращение огня.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак прошел первый день перемирия в секторе Газа. Фоторепортаж.
В январе ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня и обмене заложников сроком на 42 дня при посредничестве Египта, Катара и США. Тогда в пресс-службе палестинского движения заявили о полном разрешении всех разногласий с Израилем по условиям прекращения огня в Газе.
Стороны договорились, что ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в то время как Израиль отпустит 30 палестинцев за каждого гражданского и 50 — за каждую военнослужащую. Тогда в Тель-Авиве заявили, что если соглашение не будет достигнуто через 42 дня, то военные действия возобновятся.