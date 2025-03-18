Росгвардия сообщила подробности нападения магнитогорца на бригаду скорой помощи

Напомним, все произошло 16 марта. Вблизи одного из домов по улице Советская мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к санитарной машине и стал высказывать требования фельдшерам открыть ему дверь в подъезд. Затем дебошир напал на водителя, который пытался заступиться за медработников.
«На пульт централизованной охраны управления вневедомственной охраны Росгвардии по Магнитогорску поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в автомобиле бригады скорой помощи. К прибывшим бойцам вневедомственной охраны обратилась 37-летняя фельдшер бригады. Она рассказала, что, приехав на вызов, у подъезда увидели мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел словесный конфликт, после чего агрессивно настроенный житель попытался проникнуть в автомобиль СМП, угрожал медикам физической расправой, размахивал руками, попытался ударить», — говорится в комментарии.
Росгвардейцы задержали магнитогорца 1986 года рождения, находившегося в неадекватном состоянии. Его передали подоспевшим сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что с января 2020 года автомобили городской службы скорой помощи оборудованы кнопками тревожной сигнализации и находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии. Это позволяет медикам оперативно вызывать помощь в случае угрозы их безопасности.
Ранее в Следкоме говорили, что по факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам).