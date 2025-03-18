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Росгвардия сообщила подробности нападения магнитогорца на бригаду скорой помощи

Росгвардейцы рассказали подробности нападения агрессивного жителя Магнитогорска (Челябинская область) на бригаду скорой медпомощи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло 16 марта. Вблизи одного из домов по улице Советская мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к санитарной машине и стал высказывать требования фельдшерам открыть ему дверь в подъезд. Затем дебошир напал на водителя, который пытался заступиться за медработников.

«На пульт централизованной охраны управления вневедомственной охраны Росгвардии по Магнитогорску поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в автомобиле бригады скорой помощи. К прибывшим бойцам вневедомственной охраны обратилась 37-летняя фельдшер бригады. Она рассказала, что, приехав на вызов, у подъезда увидели мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел словесный конфликт, после чего агрессивно настроенный житель попытался проникнуть в автомобиль СМП, угрожал медикам физической расправой, размахивал руками, попытался ударить», — говорится в комментарии.

Росгвардейцы задержали магнитогорца 1986 года рождения, находившегося в неадекватном состоянии. Его передали подоспевшим сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что с января 2020 года автомобили городской службы скорой помощи оборудованы кнопками тревожной сигнализации и находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии. Это позволяет медикам оперативно вызывать помощь в случае угрозы их безопасности.

Ранее в Следкоме говорили, что по факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам).