Росгвардия сообщила подробности нападения магнитогорца на бригаду скорой помощи

«На пульт централизованной охраны управления вневедомственной охраны Росгвардии по Магнитогорску поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в автомобиле бригады скорой помощи. К прибывшим бойцам вневедомственной охраны обратилась 37-летняя фельдшер бригады. Она рассказала, что, приехав на вызов, у подъезда увидели мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел словесный конфликт, после чего агрессивно настроенный житель попытался проникнуть в автомобиль СМП, угрожал медикам физической расправой, размахивал руками, попытался ударить», — говорится в комментарии.