Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в Нью-Йорке

«Крыло самолета Delta Airlines задело ВПП аэропорта Ла-Гуардия во время неуклюжей посадки… Рейс направлялся обратно в (город — ред.) Джексонвилл, (штат — ред.) Флорида, когда пилот попытался зайти на второй круг», — сообщает газета, ссылаясь на FAA.
По данным издания, из 80 человек, находившихся на борту, никто не пострадал.
Согласно заявлению Delta Airlines, самолетом управляла ее дочерняя компания Endeavor. По информации New York Post, эта же авиакомпания отвечала за февральский рейс, перевернувшийся при посадке в канадском Торонто.
Самолет Delta Airlines 17 февраля перевернулся во время посадки в канадском Торонто. Глава провинции Онтарио Даг Форд сообщал, что инцидент обошелся без жертв. Позднее местный телеканал CTV сообщил о 18 пострадавших.