Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в Нью-Йорке

«Крыло самолета Delta Airlines задело ВПП аэропорта Ла-Гуардия во время неуклюжей посадки… Рейс направлялся обратно в (город — ред.) Джексонвилл, (штат — ред.) Флорида, когда пилот попытался зайти на второй круг», — сообщает газета, ссылаясь на FAA.