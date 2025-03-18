В Гондурасе разбился пассажирский самолет, шестеро погибли

Причина падения пассажирского самолета в Гондурасе пока неизвестна.
В Гондурасе произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли шесть человек. Трагедия случилась сразу после взлета самолета с аэродрома на острове Роатан, сообщает губернатор департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.
«По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета в море сразу после взлета с аэродрома на острове Роатан на западе Гондураса», — цитирует издание La Prensa слова губернатора. Отмечается, что на борту воздушного судна находились 15 человек.
Дополнительные детали инцидента пока не сообщаются. Власти проводят расследование причин катастрофы, и ожидается, что будет предоставлена более полная информация о происшествии и его жертвах в ближайшее время.