В Новосибирске мать пыталась зарезать своего 17-летнего сына

Следственный отдел по Дзержинскому району города предъявил ей обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По информации следствия, инцидент произошел ночью 16 марта 2025 года, когда женщина, находясь в своей квартире с 17-летним сыном, нанесла ему удар кухонным ножом в шею. К счастью, потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, что предотвратило трагические последствия.
Суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.