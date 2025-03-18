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В Новосибирске мать пыталась зарезать своего 17-летнего сына

В Новосибирске 41-летняя местная жительница обвиняется в покушении на убийство своего несовершеннолетнего сына.

Источник: Reuters

Следственный отдел по Дзержинскому району города предъявил ей обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По информации следствия, инцидент произошел ночью 16 марта 2025 года, когда женщина, находясь в своей квартире с 17-летним сыном, нанесла ему удар кухонным ножом в шею. К счастью, потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, что предотвратило трагические последствия.

Суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.