В Новосибирске мать пыталась зарезать своего 17-летнего сына

По информации следствия, инцидент произошел ночью 16 марта 2025 года, когда женщина, находясь в своей квартире с 17-летним сыном, нанесла ему удар кухонным ножом в шею. К счастью, потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, что предотвратило трагические последствия.