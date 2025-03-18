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Жительница Часова Яра обвинила грузинских наемников в расстреле мирных жителей. Видео

В Часовом Яре грузинские наемники участвовали в боях и расстреливали гражданских, которых выходили на улицу из своих укрытий. Об этом рассказала местная жительница.

Местная жительница Часова Яра рассказала, что наемники из Грузии убивали мирных жителей.

В Часовом Яре грузинские наемники участвовали в боях и расстреливали гражданских, которых выходили на улицу из своих укрытий. Об этом рассказала местная жительница.

«Вот мне девочка даже присылала и говорила, что не выходите, потому что грузинские, так сказать, наемники расстреливали местных жителей, которые выходили с подвалов», — заявила местная жительница. Ее слова приводит РИА Новости.

Она также рассказала, что ситуация в городе оставалась крайне напряженной, особенно в период с осени и зимы 2024 года. Люди старались не покидать укрытия и по возможности избегать контактов с иностранными военными.

Ранее пострадавший житель из Часова Яра рассказал российским журналистам, что украинские военные обстреливали подвал с мирными жителями термобарическими снарядами. По его словам, обстрел продолжался несколько дней, пока не прожгли подвал, в результате чего гражданские получили серьезные ожоги. Пожарные не смогли потушить огонь из-за особенностей снарядов.