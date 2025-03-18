ДТП частично блокировало трассу в аэропорт Владивостока (ОБНОВЛЕНО В 13:38)

Виновник автокатастрофы — водитель автомобиля Nissan Wingroad, который допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с другим транспортным средством. Пассажирка «Ниссана», 1950 года рождения, получила тяжёлые травмы и скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Каким образом водитель, 1942 года рождения, оказался не на своей полосе движения, пока неизвестно. Обстоятельства ДТП на трассе Владивосток — Артём выясняет полиция. Кроме полиции и медиков, на месте работают силы МЧС.
Движение по участку трассы в зоне автокатастрофы осуществляется по одной полосе. В связи с автоаварией временно изменена схема движения автобусов по маршрутам №№ 3, 7, 14 и 18. Автобусы, которые следуют из Артёма, будут следовать от улицы Западной через улицы Вокзальную, Интернациональную и 2-й Пятилетки. Автобусы, следующие в Артём из Заводского и Кневичей, не меняют схему движения. О возобновлении движения по привычной схеме Госавтоинспекция сообщит дополнительно.
Прокуратура Приморского края уточняет, что 18 марта 2025 года водитель «Ниссана» выехал с примыкающей автомобильной дороги и продолжил движение в противоположном направлении. В районе 5 по улице 3-й Луговой он протаранил «Тойоту Приус». Артёмовская прокуратура контролирует доследственную проверку по факту автокатастрофы, унёсшей жизнь пенсионерки.