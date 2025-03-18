ДТП частично блокировало трассу в аэропорт Владивостока (ОБНОВЛЕНО В 13:38)

Движение по участку трассы в зоне автокатастрофы осуществляется по одной полосе. В связи с автоаварией временно изменена схема движения автобусов по маршрутам №№ 3, 7, 14 и 18. Автобусы, которые следуют из Артёма, будут следовать от улицы Западной через улицы Вокзальную, Интернациональную и 2-й Пятилетки. Автобусы, следующие в Артём из Заводского и Кневичей, не меняют схему движения. О возобновлении движения по привычной схеме Госавтоинспекция сообщит дополнительно.