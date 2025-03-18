В Киеве возмутились, что Украина стала должником перед США

«Ясно одно: [президент США Дональд] Трамп нас терпеть не может, и что за семь недель мы превратились из союзников в клиентов, причем с во многом воображаемыми долгами», — цитирует источник издание The Economist. По словам источника, американский лидер намеренно пытался сделать Украину более «сговорчивой», лишая ее возможных рычагов влияния, что могло бы помочь в будущих переговорах по территориальным вопросам.