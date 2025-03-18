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Пассажирский самолёт упал в море после взлёта в Гондурасе

По предварительным данным, погибли шесть человек.

Источник: Аргументы и факты

В Гондурасе потерпело крушение пассажирское воздушное судно, сообщает La Prensa.

По данным издания, борт упал сразу после взлёта с аэродрома на острове Роатан. На борту самолёта находились 15 человек.

По предварительной информации, погибли шесть человек.

«По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолёта в море сразу после взлёта с аэродрома на острове Роатан на западе Гондураса», — заявил губернатор департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Инцидент случился в аэропорту американского города Дэнвер (штат Колорадо). Пассажира удалось выбраться на крыло самолёта.