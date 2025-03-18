Пассажирский самолёт упал в море после взлёта в Гондурасе

В Гондурасе потерпело крушение пассажирское воздушное судно, сообщает La Prensa.
По данным издания, борт упал сразу после взлёта с аэродрома на острове Роатан. На борту самолёта находились 15 человек.
По предварительной информации, погибли шесть человек.
«По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолёта в море сразу после взлёта с аэродрома на острове Роатан на западе Гондураса», — заявил губернатор департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Инцидент случился в аэропорту американского города Дэнвер (штат Колорадо). Пассажира удалось выбраться на крыло самолёта.