Набросился в лифте с ножом в Астане: мама пострадавшего мальчика рассказала о его состоянии

Специалисты говорят, что при таких травмах многое зависит от индивидуальных особенностей организма и эффективности реабилитации. Физиотерапия направлена на стимуляцию нервов и мышц, но процесс может быть долгим. Врачи наблюдают за динамикой состояния ребенка и пока не берутся говорить, потребуется ли хирургическое вмешательство.