Набросился в лифте с ножом в Астане: мама пострадавшего мальчика рассказала о его состоянии

По словам женщины, у ребенка диагностирована посттравматическая нейропатия — повреждение лицевого нерва, из-за чего левая сторона его лица остается неподвижной. Сейчас он проходит курс физиолечения, однако врачи пока не могут дать точного прогноза.
Левая сторона не двигается. Врачи говорят, что процесс восстановления может занять время. По поводу дополнительной операции пока никто не может сказать. В течение года будет известно, как пойдет восстановление.
Специалисты говорят, что при таких травмах многое зависит от индивидуальных особенностей организма и эффективности реабилитации. Физиотерапия направлена на стимуляцию нервов и мышц, но процесс может быть долгим. Врачи наблюдают за динамикой состояния ребенка и пока не берутся говорить, потребуется ли хирургическое вмешательство.
Мама пострадавшего ребенка просит поделиться контактами врачей, которые помогут ее сыну реабилитироваться, а именно восстановить поврежденный лицевой нерв.
11 февраля казахстанцев потрясла новость: подросток набросился с ножом на пятилетнего малыша в лифте жилого дома в Астане. Видеокадры инцидента появились в социальных сетях.
После случившегося ребенка в тяжелом состоянии, с множественными резаными ранами мягких тканей лица, госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии многопрофильной детской городской больницы № 2. Врачи прооперировали пострадавшего.