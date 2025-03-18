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Мама была на работе: пятеро детей и один мужчина погибли в пожаре в Башкирии

В Башкирии пятеро детей и один взрослый погибли в ночном пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В селе Вперед Давлекановского района Башкирии произошел смертельный пожар, унесший жизни шестерых человек, в том числе пятерых маленьких детей. Подробности трагедии сообщили в МЧС республики.

По информации ведомства, в квартире двухэтажного дома загорелся натяжной потолок. На месте ЧП были найдены бездыханные тела семилетней девочки, пятилетних малышек-близняшек, а также трехлетние мальчики-двойняшки и 33-летний мужчина.

Известно, что мама детей в этот момент была на работе, а с малышами остался ее сожитель.

По факту трагедии начато разбирательство. Проверки начали Следственный комитет Башкирии и республиканская прокуратура.

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