ВС РФ освободили еще два пункта в Запорожской области

Ранее военкор Юрий Подоляк заявлял о наступлении подразделений 58-й армии на Запорожском фронте, в районе Луговое — Нестерянка. По его словам, несмотря на мощные укрепления ВСУ, российские войска смогли взять под контроль передовые опорные пункты. Он также предполагает, что целью наступления может быть охват и освобождение Орехова, передает «Царьград».