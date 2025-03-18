Жители Пермского края отдали мошенникам более 3 миллионов рублей

В последнее время все больше жителей Пермского края становятся жертвами мошенников, обещающих «выгодные» инвестиции, в надежде улучшить свое финансовое положение. Отсутствие должной финансовой грамотности и стремление быстро заработать приводят к тому, что обманщики успешно манипулируют людьми разного возраста, — сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Так, 27-летний мужчина из Березников получил сообщение от незнакомой девушки, предложившей ему инвестировать в торговлю на бирже. Она прислала ссылку на сайт брокерской фирмы, а спустя несколько дней с ним связался человек, представившийся директором компании.
Следуя его инструкциям, березниковец разрешил демонстрацию экрана своего телефона. Спустя неделю он обнаружил, что на его имя был оформлен кредит на сумму около 2 миллионов рублей. Потерпевший обратился в полицию.
Еще одной жертвой мошенников стала 56-летняя женщина из Добрянки. Она получила звонок от мужчины, который предложил ей инвестиционные возможности. Под его руководством женщина перевела на указанный счет 1,2 миллиона рублей. В результате, вместо обещанной прибыли, она лишилась всех своих средств. По данному факту также возбуждено уголовное дело.