Жители Пермского края отдали мошенникам более 3 миллионов рублей

Еще одной жертвой мошенников стала 56-летняя женщина из Добрянки. Она получила звонок от мужчины, который предложил ей инвестиционные возможности. Под его руководством женщина перевела на указанный счет 1,2 миллиона рублей. В результате, вместо обещанной прибыли, она лишилась всех своих средств. По данному факту также возбуждено уголовное дело.