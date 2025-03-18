В ХАМАС предупредили Израиль о смертном приговоре заложников

Официально перемирие между сторонами закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток переговоров. В период с 19 января по 1 марта действовал режим прекращения огня, в рамках которого ХАМАС освободил заложников в обмен на палестинских заключенных и отвод войск Израиля из Газы. На данный момент ХАМАС продолжает удерживать 59 заложников.