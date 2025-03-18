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137 ДТП произошло за сутки на дорогах Свердловской области

В авариях пострадали десять человек, один погиб.

За прошедшие сутки свердловские автоинспекторы зарегистрировали 137 ДТП, в семи из них травмы получили 10 человек, в том числе ребенок. В одной из аварий погиб пожилой мужчина.

Причинами аварий стали несоответствие скорости движения погодным и дорожным условиям, несоблюдение дистанции, игнорирование правил приоритета, а также отвлечение от вождения.

«Дорога требует повышенного уровня ответственности, — предупреждают в Госавтоинспекции. — Строгое следование правилам дорожного движения и максимальная внимательность помогут предотвратить трагедии».