137 ДТП произошло за сутки на дорогах Свердловской области

За прошедшие сутки свердловские автоинспекторы зарегистрировали 137 ДТП, в семи из них травмы получили 10 человек, в том числе ребенок. В одной из аварий погиб пожилой мужчина.
Причинами аварий стали несоответствие скорости движения погодным и дорожным условиям, несоблюдение дистанции, игнорирование правил приоритета, а также отвлечение от вождения.
«Дорога требует повышенного уровня ответственности, — предупреждают в Госавтоинспекции. — Строгое следование правилам дорожного движения и максимальная внимательность помогут предотвратить трагедии».