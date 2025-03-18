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В Сети появились кадры авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Газе

Число жертв серии ударов военных Израиля по Газе превысило 200 человек.

Источник: Аргументы и факты

Израильская авиабомба попала в палаточный лагерь беженцев недалеко от Хан-Юнис, соответствующие кадры появились в Сети, в частности, их обнародовал Telegram-канал Mash.

«Предварительно, в результате авиаудара Израиля погиб член политбюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси и его семья», — говорится в публикации.

По последним данным, в результате серии ударов ВВС Израиля по Газе погибли свыше 200 человек, в том числе дети.

Представители движения ХАМАС заявили, что израильская сторона в одностороннем порядке прекратила действие договорённости о прекращении огня и подвергла заложников в Газе «неизвестной судьбе».

Напомним, израильская сторона возобновила военные операции против движения ХАМАС.