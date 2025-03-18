В Сети появились кадры авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Газе

Израильская авиабомба попала в палаточный лагерь беженцев недалеко от Хан-Юнис, соответствующие кадры появились в Сети, в частности, их обнародовал Telegram-канал Mash.
«Предварительно, в результате авиаудара Израиля погиб член политбюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси и его семья», — говорится в публикации.
По последним данным, в результате серии ударов ВВС Израиля по Газе погибли свыше 200 человек, в том числе дети.
Представители движения ХАМАС заявили, что израильская сторона в одностороннем порядке прекратила действие договорённости о прекращении огня и подвергла заложников в Газе «неизвестной судьбе».
Напомним, израильская сторона возобновила военные операции против движения ХАМАС.