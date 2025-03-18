В Хакасии осудили пытавшуюся продать наркотики в интересах украинских дилеров женщину

«Приговором Абаканского городского суда признана виновной жительница г. Минусинска Красноярского края 1999 года рождения, которая посредством Telegram в интересах украинского интернет-магазина организовала попытку сбыта на территориях Республики Хакасия и юга Красноярского края наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении. Женщина была осуждена на 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.