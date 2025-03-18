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В Хакасии осудили пытавшуюся продать наркотики в интересах украинских дилеров женщину

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Жительницу Хакасии осудили на 8,5 лет колонии за попытку сбыта наркотиков в интересах украинского интернет-магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службе регионального управления ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«Приговором Абаканского городского суда признана виновной жительница г. Минусинска Красноярского края 1999 года рождения, которая посредством Telegram в интересах украинского интернет-магазина организовала попытку сбыта на территориях Республики Хакасия и юга Красноярского края наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении. Женщина была осуждена на 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Всего у нее было изъято 172 грамма синтетического наркотического вещества PVP. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ. Дело расследовалось следственным управлением регионального главка МВД. Вину в инкриминируемом преступлении женщина признала в полном объеме, оказывала содействие следствию.