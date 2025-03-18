Самолёт с 15 пассажирами упал в море сразу после взлёта в Гондурасе

На борту находились 15 человек. Власти начали расследование причин трагедии. Самолёт Jetstream 41, рассчитанный на 33 пассажира направлялся в город Ла-Сейба. Предварительно, во время взлёта возникли механические неисправности. Воздушное судно упало в море примерно в километре от взлётно-посадочной полосы.