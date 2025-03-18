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В Башкирии прохожие спасли детей из горящей квартиры

Дети были одни и звали на помощь.

Источник: МЧС Башкирии

В селе Раевский Альшеевского района прохожий Ильдар Шакиров увидел в окне квартиры на первом этаже сидящего мальчика, а из жилища валил густой дым.

Как рассказали в МЧС Башкирии, он бросился спасать ребенка и вытащил четырехлетнего мальчика, а потом в дальнем углу заметил двухлетнюю девочку. Тогда мужчина стал звать на помощь прохожих.

«В это время мимо проходили ещё двое мужчин, один из которых быстро запрыгнул в квартиру, закрыл девочки лицо тряпкой и вытащил ее на улицу. Это был Тагир Ямалиев», — отметили в ведомстве.

Оба ребенка остались живы, но надышались дымом. Их увезли в больницу.

Оказалось, что они были дома одни и баловались с огнем. Из-за этого и произошел пожар.

В МЧС решают вопрос о награждении мужчин.