NYP: в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлетно-посадочную полосу

Напомним, 13 марта в аэропорту американского города Денвера в штате Колорадо загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Пассажирам пришлось спасаться от пожара на крыле самолёта. Лайнер, который прибыл из Колорадо-Спрингс, принадлежит авиакомпании American Airlines.