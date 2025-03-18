NYP: в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлетно-посадочную полосу

Пассажирский лайнер американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, написала газета The New York Post (NYP) со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Инцидент произошёл во время повторной посадки. Самолёт прибыл в Нью-Йорк из Джексонвиля (штат Флорида).
Авиалайнеру не удалось сесть с первого раза, и пилотам пришлось предпринять еще одну попытку. Авторы публикации назвали посадку неуклюжей.
На борту самолёта находились 80 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, 13 марта в аэропорту американского города Денвера в штате Колорадо загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Пассажирам пришлось спасаться от пожара на крыле самолёта. Лайнер, который прибыл из Колорадо-Спрингс, принадлежит авиакомпании American Airlines.