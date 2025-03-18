Страшный пожар в Башкирии: пять детей погибли

Ранее стало известно, что трое человек, включая двоих детей, погибли в результате пожара, который произошел в одной из квартир жилого дома в Волгограде. Отмечается, что во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в квартире три тела. Погибшими оказались бабушка 79 лет и две ее трехлетние внучки. Еще одного четырехлетнего мальчика, который также находился в квартире и чудом выжил при пожаре, госпитализировали.