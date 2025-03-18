Страшный пожар в Башкирии: пять детей погибли

Шесть человек, включая пятерых детей, погибли при пожаре в квартире многоквартирного дома в селе Вперед Башкирии. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.
По предварительным данным, возгорание произошло ночью в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Источником огня стал натяжной потолок. На момент прибытия пожарных открытое горение уже прекратилось. В результате пожара погибли три девочки (2017 и 2019 годов рождения), два мальчика (2021 года рождения) и 33-летний мужчина.
К тушению пожара были привлечены пять сотрудников МЧС и две единицы техники. На месте работали следователи, эксперты и дознаватели. Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место происшествия прибыл прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов.
Альшеевский межрайонный следственный отдел СК РФ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Также организована проверка соблюдения законодательства о несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.
На место трагедии выехал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Башкирии Эдуард Идрисов вместе с рабочей группой, включая экспертов испытательной пожарной лаборатории.
В январе 2025 года четыре человека, в числе которых двое детей, погибли при пожаре в квартире девятиэтажного дома в Ярославле. Трехлетних мальчика и девочку вынесли из помещения, но, к сожалению, спасти их не удалось. На месте работали 18 специалистов, 6 единиц техники и испытательной пожарной лаборатории.
Ранее стало известно, что трое человек, включая двоих детей, погибли в результате пожара, который произошел в одной из квартир жилого дома в Волгограде. Отмечается, что во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в квартире три тела. Погибшими оказались бабушка 79 лет и две ее трехлетние внучки. Еще одного четырехлетнего мальчика, который также находился в квартире и чудом выжил при пожаре, госпитализировали.
12 марта в Тобольске произошел взрыв бытового газа в доме многодетной семьи Бахаревых. В результате инцидента пострадали 40-летняя женщина и ее 7-летний сын. Их доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спустя три дня мальчик скончался от полученных травм. Состояние матери остается тяжелым, за ее жизнь продолжают бороться медики.