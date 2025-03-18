В Башкирии завели дело после гибели в пожаре пятерых детей и мужчины

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело после смерти пятерых детей и 33-летнего мужчины в селе Вперед Давлекановского района. Шестеро человек скончались в результате ночного пожара: в квартире на Центральной улице загорелся натяжной потолок.
— Альшеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления республики, — прокомментировали в ведомстве.
Следователи уже провели первоначальные действия: осмотрели места происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили очевидцев. Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и точную причину возгорания.
Напомним, что в сгоревшей квартире пожарные нашли тела семилетней девочки, ее пятилетних сестер-близняшек, двух мальчиков-двойняшек в возрасте трех лет и сожителя их мамы. В момент трагедии женщина была на работе.
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