В Екатеринбурге следователи начали проверку избиения мальчика водителем

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, на проспекте Победы ребенок попал снежком в машину водителя. Мужчина схватил мальчика, удерживал его. В социальных сетях сообщают, что мужчина избил ребенка.
Мальчик рассказал об инциденте родителям. Они обратились в правоохранительные органы.
Следственные органы дадут правовую оценку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
«МК-Урал» ранее писал, что следственные органы Свердловской области расследуют уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство) из-за нападения мужчины на двух детей в Екатеринбурге.
В социальных сетях появилась информация, что двое несовершеннолетних вызвали агрессию у мужчины. Они бросили в него комок снега. В ответ он применил к ним физическое насилие.