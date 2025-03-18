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В Екатеринбурге следователи начали проверку избиения мальчика водителем

Следственные органы начали проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Екатеринбурге.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, на проспекте Победы ребенок попал снежком в машину водителя. Мужчина схватил мальчика, удерживал его. В социальных сетях сообщают, что мужчина избил ребенка.

Мальчик рассказал об инциденте родителям. Они обратились в правоохранительные органы.

Следственные органы дадут правовую оценку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

«МК-Урал» ранее писал, что следственные органы Свердловской области расследуют уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство) из-за нападения мужчины на двух детей в Екатеринбурге.

В социальных сетях появилась информация, что двое несовершеннолетних вызвали агрессию у мужчины. Они бросили в него комок снега. В ответ он применил к ним физическое насилие.