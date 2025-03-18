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В Хабаровске в аудитории филиала РАНХиГС обрушился потолок

В Хабаровске в Дальневосточном институте управления — филиале РАНХиГС обрушился потолок. Об этом во вторник, 18 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что в одной из аудиторий образовательного учреждения произошло обрушение конструкции подвесного потолка», — говорится в пресс-службе в Telegram-канале ведомства.

В момент обрушения потолка в аудитории не было занятий, никто из студентов не пострадал.

Ранее, 20 января, «Известия» узнали, что в Иркутске рабочие приступили к сносу не до конца расселенного дома, пока хозяйка одной из квартир находилась на вахте. Тогда рабочих не остановило присутствие в здании сына женщины, Алексея Суздалова, который присматривал за квартирой и заснял данный момент.