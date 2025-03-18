В Хабаровске в аудитории филиала РАНХиГС обрушился потолок

Ранее, 20 января, «Известия» узнали, что в Иркутске рабочие приступили к сносу не до конца расселенного дома, пока хозяйка одной из квартир находилась на вахте. Тогда рабочих не остановило присутствие в здании сына женщины, Алексея Суздалова, который присматривал за квартирой и заснял данный момент.