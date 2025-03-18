Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника

Сообщение о данном происшествии в одной из школ города Юрги было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. По информации из открытых источников, конфликт между подростками продолжался длительное время, а пострадавшему поступали неоднократные угрозы. При этом утверждается, что администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент.