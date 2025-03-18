Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника

Сообщение о данном происшествии в одной из школ города Юрги было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. По информации из открытых источников, конфликт между подростками продолжался длительное время, а пострадавшему поступали неоднократные угрозы. При этом утверждается, что администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент.
«По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
Следователи СК устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.