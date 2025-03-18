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В Заларях взорвался газ — две пенсионерки готовили завтрак

Женщин госпитализировали с ожогами.

Источник: МЧС РФ

В поселке Залари Иркутской области произошел пожар в жилом доме, пострадали две пожилые женщины. Хозяйке дома 69 лет, а её подруге — 70. Пенсионерки занимались приготовлением завтрака, когда шланг от газового баллона неожиданно сорвался, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Закрыть вентиль женщины не смогли, поэтому решили вынести баллон на улицу. Вернувшись обратно в дом, они обнаружили, что газ уже распространился по помещению. Это привело к хлопку и последующему возгоранию. Женщины успели выбраться наружу через окно, однако получили ожоги и были доставлены в больницу. Пожарные расчеты ликвидировали огонь на площади 54 кв. метра. На месте работали шесть пожарных и две единицы техники МЧС.