В Гондурасе погиб один из ведущих исполнителей музыки гарифуна

Самолет Jetstream 32 авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 17 человек, в понедельник потерпел крушение после взлета из аэропорта на острове Роатан. В результате катастрофы погибли шесть человек — мужчина и четыре женщины. Предположительно, все они были пассажирами, поскольку не носили униформу. Еще несколько несколько человек получили ранения и были извлечены из воды, остальных продолжают искать спасательные службы.