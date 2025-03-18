В Гондурасе погиб один из ведущих исполнителей музыки гарифуна

«Аурелио Мартинес Суасо, один из главных исполнителей музыки гарифуна в Гондурасе, стал одной из жертв авиакатастрофы, произошедшей сегодня вечером в аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса в Роатане», — говорится в материале издания со ссылкой на директора больницы Роатана Рут Качо.
Самолет Jetstream 32 авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 17 человек, в понедельник потерпел крушение после взлета из аэропорта на острове Роатан. В результате катастрофы погибли шесть человек — мужчина и четыре женщины. Предположительно, все они были пассажирами, поскольку не носили униформу. Еще несколько несколько человек получили ранения и были извлечены из воды, остальных продолжают искать спасательные службы.
Капитан пожарной службы Франклин Борхас сообщил СМИ, что спасательные команды продолжают поиски пропавших в море. Водолазные группы проводят погружения на глубину около 50 метров в надежде найти пострадавших. В операции задействованы суда и специалисты по водным спасательным работам.
Аурелио Мартинес был певцом, гитаристом и перкуссионистом, одним из самых ярких артистов Центральной Америки. Он родился в Гондурасе 25 сентября 1969 года и прославился своим неповторимым голосом, был известен как один из главных представителей культуры и музыки народа гарифуна на национальном и международном уровнях.