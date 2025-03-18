Власти Башкирии помогут матери, у которой в огне погибли 5 детей

В администрации Давлекановского района проводят заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности после пожара с пятью погибшими детьми. Трагедия произошла ночью 18 марта в селе Вперед. Пожар унес жизни 7-летней девочки, двух 5-летних девочек-близнецов и два 3-летних мальчиков-близнецов.
По данным МЧС, заседание проводит вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов.
«Даны поручения по принятию дополнительных мер пожарной безопасности и усилению профилактической работы с населением, а также оказанию помощи в организации похорон погибших. Рассматривается вопрос о оказании всей необходимой помощи матери детей», — прокомментировали в ведомстве.
Женщина в момент произошедшего была на работе.