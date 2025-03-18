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Жители Гаваны из-за блэкаута столкнулись с порчей продуктов

ГАВАНА, 18 мар — РИА Новости. Спустя двое суток без электроэнергии после нового коллапса в энергетической сети Кубы жители Гаваны рассказали РИА Новости, что сталкиваются с порчей охлажденных продуктов и сложностями с приобретением хлеба.

Источник: © РИА Новости

«После долгой очереди в частном магазине рядом с домом мне сегодня удалось купить последний пакет хлеба. Еще до отключения из-за нехватки муки его продавали по 350 песо (минимальная зарплата на Кубе около 2 100 песо), и в нем было всего восемь булочек», — рассказала Марисела Перейра.

По словам Перейра, психолога с 95-летней матерью на попечении, воды в их доме не было три дня, но «сегодня удалось наполнить баки». Проблемы с водоснабжением после блэкаута продолжают испытывают сейчас несколько муниципалитетов столицы, включая Арройо Наранхо, Серро и Дьес-де-Октубре, которые не смогли запустить насосные станции.

Домохозяйка Барбара Диас рассказала, что помимо отсутствия воды ей пришлось перенести в дом своего сына в соседнем районе продукты из холодильника, которые начинали размораживаться. Справляются с ситуацией, по ее словам, те, кто владеет собственным генератором. Кроме того, некоторые магазины и офисы со своими источниками питания позволили соседям заряжать мобильные устройства и лампы.

Новый энергетический кризис на острове вызвал вопросы в социальных сетях и на общественных площадках к тому, как реагирует государство на эту ситуацию, и многие считают этот ответ по меньшей мере недостаточным.

«Сколько еще отключений нам предстоит пережить? Сколько месяцев — лет — придется жить с ежедневными отключениями? …Где заканчивается влияние блокады в текущей ситуации и где начинаются ошибки планирования?» — написал в социальных сетях профессор Гаванского университета Фабио Фернандес.

Согласно последним отчетам Национального электрического союза, генерация на Кубе перед аварией едва превышала 1 300 из 3 000 МВт, которые требуются стране на пике потребления.

Кубинское правительство объясняет энергетический кризис финансовым преследованием со стороны США и препятствиями для приобретения топлива и модернизации сети тепловых электростанций, эксплуатируемых уже несколько десятилетий.