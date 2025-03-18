Жители Гаваны из-за блэкаута столкнулись с порчей продуктов

«После долгой очереди в частном магазине рядом с домом мне сегодня удалось купить последний пакет хлеба. Еще до отключения из-за нехватки муки его продавали по 350 песо (минимальная зарплата на Кубе около 2 100 песо), и в нем было всего восемь булочек», — рассказала Марисела Перейра.