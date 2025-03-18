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В Татарстане три рыбака провалились под лед и погибли

В Татарстане три рыбака провалились под лед и погибли. Трагедии произошли в Менделеевском и Мензелинском районах.

Источник: Комсомольская правда

Так, в 9 километрах от Мензелинска двое мужчин провалились под лед. Очевидцы обратились в МЧС. Спасателям оставалось лишь извлечь тела из воды и передать их сотрудникам полиции. Личность погибших устанавливают.

В Менделеевске на реке Кама, неподалеку от дома № 25 по улице К. Маркса, мужчина также провалился под лед во время рыбалки. Водолазы достали его тело с глубины 5 метров и передали полицейским. Погибшим оказался 73-летний пенсионер.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане с начала года оштрафовали 25 вышедших на тонкий лед рыбаков.