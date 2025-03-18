В Татарстане три рыбака провалились под лед и погибли

В Менделеевске на реке Кама, неподалеку от дома № 25 по улице К. Маркса, мужчина также провалился под лед во время рыбалки. Водолазы достали его тело с глубины 5 метров и передали полицейским. Погибшим оказался 73-летний пенсионер.