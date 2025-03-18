В Иркутске мужчина с сайта знакомств ограбил и избил девушку

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от жительницы областного центра, пострадавшей от рук мужчины с сайта знакомств. После недолгого общения в интернете молодые люди договорились о встрече. В назначенное время знакомый по переписке пришёл в гости. Однако умыслом мужчины было не совместное времяпровождение, а хищение всех средств с её банковского счёта — 110 тысяч рублей.
Между ними завязался конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс девушке несколько ударов, в результате чего медики диагностировали у неё перелом руки и ушибы.
В кратчайшие сроки правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний братчанин, ранее судимый девять раз за имущественные преступления.
Следователями ОВД в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»).