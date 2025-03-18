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В Иркутске мужчина с сайта знакомств ограбил и избил девушку

В Иркутске мужчина с сайта знакомств ограбил и избил девушку. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от жительницы областного центра, пострадавшей от рук мужчины с сайта знакомств. После недолгого общения в интернете молодые люди договорились о встрече. В назначенное время знакомый по переписке пришёл в гости. Однако умыслом мужчины было не совместное времяпровождение, а хищение всех средств с её банковского счёта — 110 тысяч рублей.

Между ними завязался конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс девушке несколько ударов, в результате чего медики диагностировали у неё перелом руки и ушибы.

В кратчайшие сроки правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний братчанин, ранее судимый девять раз за имущественные преступления.

Следователями ОВД в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»).