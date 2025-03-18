Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью пятерых детей

«Говорить о таком всегда больно. Сегодня ночью в пожаре в Давлекановском районе погибли пять маленьких детей и взрослый мужчина. В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно», — высказался Глава РБ.
Руководитель республики добавил, что в причинах и обстоятельствах пожара сейчас разбираются — все службы на месте. С матерью детей работают психологи.
«Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь. Приношу глубочайшие соболезнования близким. И очень прошу всех: берегите себя, берегите своих родных», — написал Радий Хабиров.