Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью пятерых детей

«Говорить о таком всегда больно. Сегодня ночью в пожаре в Давлекановском районе погибли пять маленьких детей и взрослый мужчина. В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно», — высказался Глава РБ.