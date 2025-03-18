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Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью пятерых детей

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал в соцсетях трагический пожар, произошедший в селе Вперед в Давлекановском районе.

Источник: МЧС по РБ

«Говорить о таком всегда больно. Сегодня ночью в пожаре в Давлекановском районе погибли пять маленьких детей и взрослый мужчина. В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно», — высказался Глава РБ.

Руководитель республики добавил, что в причинах и обстоятельствах пожара сейчас разбираются — все службы на месте. С матерью детей работают психологи.

«Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь. Приношу глубочайшие соболезнования близким. И очень прошу всех: берегите себя, берегите своих родных», — написал Радий Хабиров.