В Самарской области затопило еще один мост из-за паводка

К населенным пунктам Тепловка и Ломовка можно добраться через дорогу «Тяглое озеро — Ломовка». Водителям стоит заранее продумывать свой маршрут. Напомним, также затопило мост в Малом Кинеле к селу Полудни. Из-за этого населенный пункт лишился транспортного сообщения.