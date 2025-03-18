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В Самарской области затопило еще один мост из-за паводка

В Пестравском районе затопило мост из-за паводка.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжается активное таяние вод. Из-за паводка и поднятия уровня воды происходят затопления дорог и мостов.

— В Пестравском районе на трассе «Пестравка — Мосты — Ломовка — Тепловка» произошло затопление низководного моста. Сейчас проезд по участку закрыт, установлены дорожные знаки и наливные ограждения, — сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

К населенным пунктам Тепловка и Ломовка можно добраться через дорогу «Тяглое озеро — Ломовка». Водителям стоит заранее продумывать свой маршрут. Напомним, также затопило мост в Малом Кинеле к селу Полудни. Из-за этого населенный пункт лишился транспортного сообщения.