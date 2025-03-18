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Семилетний мальчик внезапно умер в квартире в Петербурге

Трагедия с участием несовершеннолетнего произошла в Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 17 марта, в квартиру на улице Руднева в Петербурге семилетнему мальчику вызывали бригаду скорой помощи. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— При этом на теле несовершеннолетнего отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. Что стало причиной внезапной кончины, установят в морге, — уточнило агентство.

По информации журналистов, семья, в которой произошла трагедия, полная. Матери мальчика 25 лет, отцу — 37 лет. Оба не работают.

К слову, ранее происшествие с участием еще одного ребенка случилось в Ленинградской области. 16 марта в одну из региональных больниц привезли 11-летнюю девочку из Кингисеппа. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и не только. Оказалось, что школьница перед этим была на заброшенной строительной площадке, где упала с внушительной высоты, о чем рассказывала «Комсомольская правда в Петербурге».