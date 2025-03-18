Семилетний мальчик внезапно умер в квартире в Петербурге

Накануне, 17 марта, в квартиру на улице Руднева в Петербурге семилетнему мальчику вызывали бригаду скорой помощи. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— При этом на теле несовершеннолетнего отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. Что стало причиной внезапной кончины, установят в морге, — уточнило агентство.
По информации журналистов, семья, в которой произошла трагедия, полная. Матери мальчика 25 лет, отцу — 37 лет. Оба не работают.
К слову, ранее происшествие с участием еще одного ребенка случилось в Ленинградской области. 16 марта в одну из региональных больниц привезли 11-летнюю девочку из Кингисеппа. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и не только. Оказалось, что школьница перед этим была на заброшенной строительной площадке, где упала с внушительной высоты, о чем рассказывала «Комсомольская правда в Петербурге».