Семилетний мальчик внезапно умер в квартире в Петербурге

К слову, ранее происшествие с участием еще одного ребенка случилось в Ленинградской области. 16 марта в одну из региональных больниц привезли 11-летнюю девочку из Кингисеппа. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и не только. Оказалось, что школьница перед этим была на заброшенной строительной площадке, где упала с внушительной высоты, о чем рассказывала «Комсомольская правда в Петербурге».