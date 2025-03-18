Виновнику ДТП с двумя погибшими вынесли приговор в Братске

ДТП произошло на участке дороги «Братская ГЭС» 30 апреля 2024 года. Тогда ночью пьяный мужчина, управляя Toyota Land Cruiser Prado, утратил контроль за движением авто, съехал с дороги на обочину и при заносе выехал на «встречку», где врезался в Hyundai Solaris. В результате аварии 53-летний водитель и 64-летний пассажир встречного авто получили смертельные травмы, от которых погибли на месте, а 64-летней женщине, находившейся в салоне этой же машины, причинен тяжкий вред здоровью, с травмами она была доставлена в медучреждение.