Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виновнику ДТП с двумя погибшими вынесли приговор в Братске

Мужчина спровоцировал аварию, будучи пьяным (ВИДЕО).

Источник: Прокуратура Иркутской области

39-летнего жителя села Покосное в Братском районе приговорили к сроку за ДТП с погибшими людьми. Суд признал мужчину виновным в трагической аварии. Установлено, что в момент происшествия фигурант дела находился в нетрезвом состоянии, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья.

ДТП произошло на участке дороги «Братская ГЭС» 30 апреля 2024 года. Тогда ночью пьяный мужчина, управляя Toyota Land Cruiser Prado, утратил контроль за движением авто, съехал с дороги на обочину и при заносе выехал на «встречку», где врезался в Hyundai Solaris. В результате аварии 53-летний водитель и 64-летний пассажир встречного авто получили смертельные травмы, от которых погибли на месте, а 64-летней женщине, находившейся в салоне этой же машины, причинен тяжкий вред здоровью, с травмами она была доставлена в медучреждение.

Как уточняется, фигурант дела признал вину в преступлении. С учетом мнения гособвинителя суд приговорил мужчину к 8,5 годам колонии-поселения с лишением водительских прав на 3 года.