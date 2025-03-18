Ребенка срочно госпитализировали после ДТП возле Артемовского

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Черри». Машины получили механические повреждения.
В результате аварии пострадал ребенок, который находился в «Черри». Его с переломом бедра срочно доставили в больницу. Родители его перевозили без автокресла, ремнем безопасности он не был пристегнут. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки детей).
За рулем «Рено» был мужчина 1948 года рождения. Его стаж вождения составляет 42 года. В момент ДТП оба водителя были трезвы.
При обследовании дороги выявлены недостатки в виде отсутствия необходимых дорожных знаков, разметки и искусственного освещения.
«МК-Урал» ранее писал, что 15 марта в Екатеринбурге произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Toyota Avensis.
ДТП произошло на улице Фронтовых Бригад. Есть пострадавшие.