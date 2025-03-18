Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенка срочно госпитализировали после ДТП возле Артемовского

Днем 17 марта на 5 километре трассы Артемовский — Буланаш произошла авария, в которой пострадал ребенок.

Источник: пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Черри». Машины получили механические повреждения.

В результате аварии пострадал ребенок, который находился в «Черри». Его с переломом бедра срочно доставили в больницу. Родители его перевозили без автокресла, ремнем безопасности он не был пристегнут. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки детей).

За рулем «Рено» был мужчина 1948 года рождения. Его стаж вождения составляет 42 года. В момент ДТП оба водителя были трезвы.

При обследовании дороги выявлены недостатки в виде отсутствия необходимых дорожных знаков, разметки и искусственного освещения.

«МК-Урал» ранее писал, что 15 марта в Екатеринбурге произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Toyota Avensis.

ДТП произошло на улице Фронтовых Бригад. Есть пострадавшие.