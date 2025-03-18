Ребенка срочно госпитализировали после ДТП возле Артемовского

В результате аварии пострадал ребенок, который находился в «Черри». Его с переломом бедра срочно доставили в больницу. Родители его перевозили без автокресла, ремнем безопасности он не был пристегнут. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки детей).