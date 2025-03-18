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В Крыму уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны

В Крыму уничтожили два артиллерийских снаряда и минометную мину.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В понедельник, 17 марта, в Крыму уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Опасные предметы нашли в Алуште, Керчи и Симферопольском районе. Сотрудники МЧС обнаружили три взрывоопасных предмета. Как уточнили в ведомстве, речь идет о двух артиллерийских снарядах и минометной мине. Все опасные предметы увезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Всего к работам привлекли 14 человек личного состава и пять единиц техники.