В Крыму уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Опасные предметы нашли в Алуште, Керчи и Симферопольском районе. Сотрудники МЧС обнаружили три взрывоопасных предмета. Как уточнили в ведомстве, речь идет о двух артиллерийских снарядах и минометной мине. Все опасные предметы увезли на специальный полигон и там уничтожили.