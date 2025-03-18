Мошенники начали угонять аккаунты соискателей работы через Telegram

В переписке соискателя просят заполнить резюме и присылают ссылку на фишинговый ресурс. На первой странице предлагается заполнить личную информацию, на второй — опыт и навыки, а на третьей объявляют: «Резюме готово! Для подтверждения отправки резюме вам нужно пройти авторизацию через Telegram». Если пользователь введет в открывшейся форме номер телефона и, затем, код подтверждения из СМС от Telegram, то мошенники сразу получат доступ к аккаунту.