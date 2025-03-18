Новороссийск накрыло смогом из-за горящей пятый день свалки

Новороссийск окутал смог, образовавшийся из-за продолжающегося пятый день пожара на мусорном полигоне. Жители разных районов города жалуются на ощутимый запах гари. По информации администрации Новороссийска, распространению дыма способствовала смена направления ветра.
Несмотря на круглосуточную работу экстренных служб по тушению пожара, запах гари в городе сохраняется. Специалисты Новороссийского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» ежедневно проводят мониторинг качества воздуха.
По результатам исследований зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, оксида углерода и диоксида серы в ряде районов, включая ДП Щелба, поселок Убых, станицу Натухаевскую, села Владимировка и Васильевка. В других частях Новороссийска превышений допустимых норм не выявлено, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
В связи с ухудшением экологической обстановки жителям Новороссийска рекомендуется оставаться дома, закрывать окна, использовать защитные маски и проводить влажную уборку помещений. При ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.