Новороссийск накрыло смогом из-за горящей пятый день свалки

По результатам исследований зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, оксида углерода и диоксида серы в ряде районов, включая ДП Щелба, поселок Убых, станицу Натухаевскую, села Владимировка и Васильевка. В других частях Новороссийска превышений допустимых норм не выявлено, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.