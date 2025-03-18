Свердловского экс-сотрудника ГИБДД обвиняют в получении взяток

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По версии следствия, обвиняемый трижды получал взятки от лиц, которые хотели сдать практический экзамен на получение прав. За 140 тысяч рублей он создавал для них благоприятные условия, которые гарантировали положительную оценку.
Противоправные действия были пресечены в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудников ФСБ.
«Выявили, задержали и изобличили ныне обвиняемое бывшее должностное лицо сыщики ФСБ совместно с коллегами из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации, — сообщил полковник Горелых. — Вскоре после его задержания он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника полиции».
«МК-Урал» ранее писал, что в Верхотурский районный суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего главного специалиста «Новолялинского лесничества» в получении взятки и фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении.
По версии следствия, обвиняемая с февраля 2018 года по октябрь 2022 года получила деньги от руководителя фирмы, занимающейся заготовкой древесины.