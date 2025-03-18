Свердловского экс-сотрудника ГИБДД обвиняют в получении взяток

«Выявили, задержали и изобличили ныне обвиняемое бывшее должностное лицо сыщики ФСБ совместно с коллегами из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации, — сообщил полковник Горелых. — Вскоре после его задержания он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника полиции».