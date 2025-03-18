По факту унесшего жизни пятерых детей пожара в российском регионе возбудили дело

Ночью 18 марта в квартире на втором этаже загорелся натяжной потолок. Когда на место приехали сотрудники МЧС, открытого горения уже не было. Общая площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. В помещении без признаков жизни обнаружены три девочки 2017 и 2019 годов рождения, двое мальчиков 2021 года рождения, а также мужчина 1992 года рождения.