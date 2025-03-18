На Урале водитель насмерть сбил идущую по зебре женщину и скрылся

17 марта около 15 часов в Березовском, напротив дома 6а по улице Красных Героев, водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 89-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
Женщину госпитализировали в городскую больницу, где она скончалась от полученных травм. Водитель отечественного автомобиля после ДТП скрылся, но его оперативно нашли силовики.
— В результате разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность и местонахождение водителя, — рассказывает пресс-служба Госавтоинспекции.
Оказалось, что за рулем ВАЗ-2114 в момент аварии был 73-летний мужчина, который пояснил стражам порядка, что испугался ответственности. В момент ДТП мужчина был трезв.
Возбуждено административное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».