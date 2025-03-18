Таможенники из Самары перекрыли канал контрабанды авиазапчастей в ОАЭ и Конго

Всего удалось вывезти из страны более 280 авиазапчастей, их стоимость превышает восемь миллионов рублей. На директора компании завели три уголовных дела, его могут отправить в тюрьму на срок от трех до семи лет. Расследование продолжается. Организацию оштрафовали на 250 тысяч рублей по административным делам.