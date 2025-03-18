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Таможенники из Самары перекрыли канал контрабанды авиазапчастей в ОАЭ и Конго

Самарские таможенники нашли нарушения при экспорте авиационных запчастей.

Источник: Приволжское таможенное управление

Самарские таможенники вместе с сотрудниками УФСБ Ульяновской области перекрыли канал контрабанды авиационных запчастей, которые можно использовать как для гражданских, так и для военных судов. Их вывозили в Киргизию, а оттуда — в ОАЭ и Конго. Международный контракт на их поставку заключила компания из Ульяновской области.

— Экспортер не оформлял необходимые лицензии и разрешения, — прокомментировала пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Всего удалось вывезти из страны более 280 авиазапчастей, их стоимость превышает восемь миллионов рублей. На директора компании завели три уголовных дела, его могут отправить в тюрьму на срок от трех до семи лет. Расследование продолжается. Организацию оштрафовали на 250 тысяч рублей по административным делам.