90-летняя блокадница погибла в пожаре на улице Замшина в Петербурге

Накануне, 17 марта, в трехкомнатной квартире дома 70 на улице Замшина в Петербурге вспыхнул пожар. Приехавшие на место сотрудники МЧС России уточнили, что огонь охватил площадь 30 квадратных метров. В результате происшествия в Калининском районе погибла женщина, еще один мужчина — пострадал. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».