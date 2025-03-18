90-летняя блокадница погибла в пожаре на улице Замшина в Петербурге

Накануне, 17 марта, в трехкомнатной квартире дома 70 на улице Замшина в Петербурге вспыхнул пожар. Приехавшие на место сотрудники МЧС России уточнили, что огонь охватил площадь 30 квадратных метров. В результате происшествия в Калининском районе погибла женщина, еще один мужчина — пострадал. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Спасатели обнаружили тело 90-летней пенсионерки, — уточнило агентство.
О погибшей известно, что она была жительницей блокадного Ленинграда — ее имя занесено в шестой том издания «Они пережили блокаду».
С места возгорания в НИИ скорой помощи также увезли 37-летнего мужчину. К счастью, ему удалось выжить. У пострадавшего диагностировали острое ингаляционное отравление продуктами горения. Из-за чего вспыхнул огонь в доме блокадницы, выяснят специалисты.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о внезапной трагедии в одной из семей, где внезапно умер семилетний мальчик. Что стало причиной его кончины, установят в морге.