Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

90-летняя блокадница погибла в пожаре на улице Замшина в Петербурге

Пожилая жительница Северной столицы скончалась в результате ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 17 марта, в трехкомнатной квартире дома 70 на улице Замшина в Петербурге вспыхнул пожар. Приехавшие на место сотрудники МЧС России уточнили, что огонь охватил площадь 30 квадратных метров. В результате происшествия в Калининском районе погибла женщина, еще один мужчина — пострадал. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— Спасатели обнаружили тело 90-летней пенсионерки, — уточнило агентство.

О погибшей известно, что она была жительницей блокадного Ленинграда — ее имя занесено в шестой том издания «Они пережили блокаду».

С места возгорания в НИИ скорой помощи также увезли 37-летнего мужчину. К счастью, ему удалось выжить. У пострадавшего диагностировали острое ингаляционное отравление продуктами горения. Из-за чего вспыхнул огонь в доме блокадницы, выяснят специалисты.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о внезапной трагедии в одной из семей, где внезапно умер семилетний мальчик. Что стало причиной его кончины, установят в морге.