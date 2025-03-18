Движения нет от «Сокола» до «Новокузнецкой» Замоскворецкой линии метро

При этом в обратном направлении движения поезда временно проезжают с увеличенными интервалами. По данным ведомства, интервалы на центральном участке линии были увеличены из-за человека на путях.
Между тем до 24 апреля на станции «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии будет закрыт эскалатор. Ограничения будут действовать в вестибюле рядом с выходами № 2−4 в связи с проведением ремонтных работ.
Ранее специалисты выполнили сбойку эскалаторного тоннеля второго вестибюля на станции «Рижская» Большой кольцевой линии. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, в ближайшее время там начнут устанавливать эскалаторы, которые станут одними из самых длинных в столичном метрополитене.