Жители Башкирии стали чаще жениться и реже разводиться

Росстат опубликовал статистику по бракам и разводам за январь текущего года. В Башкирии зафиксирована положительная тенденция.
Согласно данным ведомства, в январе 2025 года в республике было зарегистрировано 1 323 брака, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество разводов сократилось на 31%.
— В январе этого года органы ЗАГС зафиксировали 999 случаев расторжения брака, тогда как в январе 2024 года их число составляло 1 447, — говорится в отчете.
Подобная ситуация наблюдается и в целом по России.
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