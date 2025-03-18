Дело экс-сотрудников ФСБ, обвиненных в «крышевании» похитителей нефти, пересмотрит суд

Напомним, по версии следствия, Горбунов, работая в ФСБ, совместно с Гудковым, а иногда при его посредничестве, получал взятки. Это происходило с мая 2020 г. до 2022 года. Параллельно с расследованием этого дела в разных судах Самары начались процессы в отношении тех, кто, предположительно, мог давать взятки бывшим чекистам за покровительство. Например, на скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Госавтоинспекции Михаил Вовченко. Последний, по данным правоохранителей, мог быть причастен к хищениям нефти через врезки в трубопроводы. Предполагалось, что Вовченко передавал взятку за «крышевание» подполковнику Горбунову. Вовченко приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 5 млн рублей. По сведениям некоторых источников, заявителем по делу Горбунова мог быть нефтетрейдер Максим Жданов. Последний уже выслушал приговор за мошенничество при поставках нефтепродуктов.