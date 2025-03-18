В Екатеринбурге полицейские наказали мать 14-летнего зацепера

15 марта на железнодорожной станции «Компрессорный завод» во время стоянки электропоезда «Екатеринбург — Челябинск» охранники состава заметили 14-летнего подростка, который пытался зацепиться за выступ электрички «Нижняя — Екатеринбург», который сделал остановку на той же станции.
Сотрудники ЧОП поймали зацепера и передали на конечной станции в отдел транспортной полиции. Им оказался ученик 7 класса одной из школ Екатеринбурга.
Юный горожанин уже попадал в поле зрения полицейских: в январе этого года его с друзьями задерживали на станции «Уктус», где компания каталась снаружи вагона электрички «Керамик — Кузино».
В этот раз в линейный отдел транспортной полиции Екатеринбурга пригласили мать подростка для дачи показаний. Оказалось, что школьник залез на сцепку вагонов на станции «Первомайская» и проехал несколько станций.
Стражи порядка провели воспитательную беседу с подростком и его мамой, на которую составили административный протокол. Информация передана в ПДН, в отдел полиции по месту жительства семьи, а также в школу.