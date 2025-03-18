Адвокатская мафия? Как юристы торговали правосудием за валюту

Этот случай в очередной раз подтверждает, что коррупция в адвокатской среде остаётся серьёзной проблемой. Люди, которые должны защищать закон, используют свои знания для обхода системы, превращая правосудие в товар. Однако, как показывает практика, рано или поздно такие схемы раскрываются, и закон всё же берёт верх.