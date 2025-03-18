Адвокатская мафия? Как юристы торговали правосудием за валюту

25 000 долларов за уход от ответственности
Один из задержанных — адвокат адвокатской фирмы в Ташкенте, который потребовал 25 000 долларов за то, чтобы четыре должностных лица предприятий, занимающихся производством строительных материалов, избежали уголовной ответственности. Дело было возбуждено Бектемирской районной прокуратурой по статьям 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов) и 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг) Уголовного кодекса.
В ходе оперативного мероприятия в Алмазарском районе при получении данной суммы был задержан 38-летний ранее судимый знакомый адвоката, который действовал по его указанию.
Попытка «прикрыть» дело SPA-салона за 10 000 долларов
В другом случае, в ходе спецоперации, проведённой СГБ по Ташкентской области совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями, был задержан ранее судимый сотрудник адвокатской конторы, работающей в столице.
Он получил 10 000 долларов через своего знакомого за содействие в прекращении уголовного дела по статье 131 (сводничество или содержание притонов) Уголовного кодекса, возбужденного в отношении управляющего одного из SPA-салонов в Шайхантахурском районе Ташкента.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный планировал решить этот вопрос через адвоката своего бюро. Оперативные мероприятия были продолжены, и адвокат также был задержан при получении денег с вещественными доказательствами.
Оформление земли и оправдательный приговор
Кроме того, в Андижанской области был задержан стажёр адвокатского бюро и его подельник. Они, действуя по предварительному сговору, получили 34 000 долларов за оформление 34 соток земли, принадлежащей другому лицу, в собственность покупателя в качестве жилого участка. Сделка осуществлялась через их знакомых в кадастровой системе.
В Бухарской области адвокат адвокатского бюро был задержан при получении 12 000 долларов. Эти деньги он обещал договорится о вынесении оправдательного приговора гражданину, осужденному районным судом по уголовным делам в 2024 году. Адвокат обещал добиться нужного решения в кассационной инстанции через своих знакомых в судебной системе.
Что дальше?
В настоящее время в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. По данным фактам ведутся следственные действия.
Этот случай в очередной раз подтверждает, что коррупция в адвокатской среде остаётся серьёзной проблемой. Люди, которые должны защищать закон, используют свои знания для обхода системы, превращая правосудие в товар. Однако, как показывает практика, рано или поздно такие схемы раскрываются, и закон всё же берёт верх.