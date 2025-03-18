В Братске виновника аварии осудили на 8,6 лет за смерть двух людей

Страшная авария произошла 30 апреля 2024 в Братске, спустя год виновник произошедшего ответил в суде за смерть двух человек. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России и прокуратуре Иркутской области, пьяный водитель ехал ночью на «Тойоте Лэнд Крузер Прадо» по «Братской ГЭС», когда неожиданно потерял контроль над управлением и съехал на обочину.
— В процессе заноса выехал на встречку, где столкнулся с «Хенде Солярис». В аварии 53-летний водитель и 64-летний пассажир встречного авто получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых погибли на месте, а 64-летней женщине, находившейся в салоне этой же машины, причинен тяжкий вред здоровью, тогда ее экстренно доставили в больницу, — рассказывают в ведомстве.
ДТП произошло в апреле 2024 года. ГУ МВД по Иркутской области.
Пьяного автомобилиста задержали, в суде он полностью признал свою вину. 18 марта 2025 года стал известен приговор — 39-летний житель села Покосного проведет в колонии-поселения 8,6 лет. Также его лишили водительских прав на три года.
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