В Братске виновника аварии осудили на 8,6 лет за смерть двух людей

— В процессе заноса выехал на встречку, где столкнулся с «Хенде Солярис». В аварии 53-летний водитель и 64-летний пассажир встречного авто получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых погибли на месте, а 64-летней женщине, находившейся в салоне этой же машины, причинен тяжкий вред здоровью, тогда ее экстренно доставили в больницу, — рассказывают в ведомстве.